“Dev Derbide VAR Hakemi Belli!”

DERBİ HEYECANI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olarak belirlendi.

VAR HAKEMİ KİMDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre, maçta VAR hakemi olarak Hollandalı Richard Martens görev alacak. Martens’e AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek. Bu derbi, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor.