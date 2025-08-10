Gündem

Devin Özek, 20 Milyon Euro'yu Duyurdu

TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın gündeminde yer alan önemli bir transferle ilgili Özek, sürpriz bir hamle gerçekleştirdi.

KISLYAK TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Matvey Kislyak’ın menajeri Alexander Manyakov, Devin Özek ile İstanbul’da gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgi verdi. Manyakov, yaşanan gelişmeler ışığında CSKA’nın oyuncuya yönelik kararının müzakereleri yavaşlattığını duyurdu.

Bir Rus gazetecinin “Türkler 20 milyon euro teklif etse?” şeklindeki sorusuna yanıt veren Manyakov, “Kişisel görüşüm CSKA onu 20’ye de vermezdi” ifadelerini kullandı ve böylece Devin Özek’in transferle ilgili itirafını gözler önüne serdi.

