Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’i Mezarı Başında Andı

ÜLKÜCÜ HAREKETİN LİDERİ TÜRKEŞ’İ ANMA TÖRENİ

Alparslan Türkeş, ülkücü hareketin lideri olmasının yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı olarak 29. vefat yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

BAHÇELİ KABRİ ZİYARET ETTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ederek anma programına katıldı. Bahçeli’ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan eşlik etti.

DUALAR EDİLDİ

Ziyaret sırasında MHP’li heyet, merhum Alparslan Türkeş’in kabrinin başında dualar etti. Heyetin gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyarete katılanlar, Türkeş’in anısını yaşatmak amacıyla onun için dua etti.

GÜLLER BIRAKILDI

Duanın ardından MHP Lideri Bahçeli, ardından da heyet üyeleri, Türkeş’in mezarına gül bıraktı. Gül bırakma merasimi sonrasında ise mezara su dökme geleneği gerçekleştirildi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN HAYATI

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917’de Lefkoşa’da dünyaya geldi. Babası Ahmet Hamdi Efendi, annesi ise Fatımatül Zehra Hanım’dır. Aslen Kayserili olan Türkeş’in büyük dedesi, bir toprak meselesi nedeniyle Sultan Abdülaziz’in fermanıyla Kıbrıs’a sürgün edilmiştir. 1933 yılında, o dönem İngiliz işgali altında bulunan Kıbrıs’tan İstanbul’a göç eden Türkeş ailesi, tüm malvarlıklarını satmıştır.

ASKERİ KARIYERİ VE EĞİTİMİ

1948’de Genelkurmay tarafından açılan sınavları kazanarak Amerika’ya gönderilmiş ve iki yıl süresince Amerikan Harp Akademisi’nde eğitim görmüştür. Mezuniyetinin ardından 1955’de kurmay binbaşı rütbesiyle Türk Genelkurmayı’nda görev almış, NATO Daimi Komitesi’nde temsil heyeti üyeliğine atanmıştır. 1959 yılında Almanya’daki Atom ve Nükleer Okulu’na giden Türkeş, eğitimini tamamlayarak albaylığa yükselmiştir.

DARBE SÜRECİ

Alparslan Türkeş, 27 Mayıs 1960 darbesinden kısa bir süre önce Elazığ’daki birliğinden Ankara’ya atanmıştır. Talat Aydemir’in önerisiyle Milli Birlik Komitesi’ne alınan Türkeş, darbeyi planlayıp yürütecek 38 kişilik grup içinde yer almıştır. Bu hareketi milli birliği sağlamak amacıyla bir reform hareketi olarak değerlendiren Türkeş, darbe bildirisini 27 Mayıs’ta radyoda ilan etmiştir.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KURULUYOR

Alparslan Türkeş, 31 Mart 1965’te, eski MBK üyeleri ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne üye olmuştur. Kısa sürede genel müfettişlik görevine gelen Türkeş, 1 Ağustos 1965’te parti genel başkanlığına seçilmiştir. Uzun tartışmalar sonrası parti tüzüğüne 9 Işık Doktrini eklenmiş ve Türkeş, bu dönemde kendisini sevenler tarafından “Başbuğ” olarak anılmaya başlanmıştır. Ayrıyeten, CKMP’nin adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirilmesi önerisiyle partiye yeni bir yön vermiştir.

VEFATI VE SONRASI

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde kalp krizi sonucu Ankara’da hayata gözlerini yummuştur. Cenaze töreni için Türkiye’nin dört bir yanından yüz binlerce insan, Ankara’da toplanarak Türkeş’in anısını yaşatmıştır.