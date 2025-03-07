Devlet Bahçeli, CHP’li Tanrıkulu’yla Görüştü

TARİHİ SÜREÇ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı sonrası, terörden arınmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir dönüm noktasına gelindi. Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması ve tamamen tasfiye edilmesi yönündeki vurgusu, sürecin başlangıcını tetikledi. Bu bağlamda DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü defa bir araya gelerek, onun mesajını kamuoyuna iletti. PKK’nın kendini feshetmesi çağrısıyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan dikkat çekici bir yanıt geldi.

BAHÇELİ, TANRIKULU’NU ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefonda görüştü. Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bahçeli ile temasını duyurdu. Bahçeli’yi etiketleyerek açıklama yapan Tanrıkulu, görüşmeyle ilgili detayları kamuoyuyla şöyle paylaştı: “Herkesin katkısının önemli olduğunda hemfikiriz.” MHP lideri Bahçeli, Tanrıkulu’nu aradığında ona geçmiş olsun dileklerini iletti; geçilen bu dönemde herkesin sorumluluğu ve katkısının kritik olduğunu vurguladılar. Ayrıca, Bahçeli ile daha iyi günlerde görüşme dileklerini de belirtti. Tanrıkulu, Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dilekleriyle sağlık temennisini aktardı.