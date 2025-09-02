Devlet Bahçeli: CHP Pes Etmiştir

CHP’NİN SİYASİ DURUMU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış siyasete dair yaptığı yazılı açıklamada, CHP’nin durumunu eleştirdi. “CHP havlu atmış, mefluç hale gelmiş, ipe un sermiş, siyasi komaya girmiştir” sözleri ile CHP’yi sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, CHP’nin yüzleşmesi gereken “yüzyılın en büyük rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk davası” ile ilgili olarak adaletin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Yeni adli dönemde görülecek yolsuzluk davaları için iddianame hazırlığının yapılmasını ve hükmün ivedilikle verilmesini beklediklerini belirtti. Bahçeli, CHP’nin itibarsız bir konumda olduğunu ifade ederek, “Cumhur İttifakı, istikbalin kudretli devletini inşa edecek” dedi.

GENEL POLİTİKA ANALİZİ

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın siyasi duruşunu ve ahlaki değerlerini öne çıkardı. “Saf ahlak, safi akıl, samimi mizaç, sağlam ve sağduyulu iradenin teşekkül ettiği siyaset” anlayışının önemini vurguladı. Sorun çözme kültürünün yaygınlaşması ve devlet-millet dayanışmasının sağlıklı bir şekilde gelişmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin temel sorunlarının kararlılıkla ele alındığını belirten Bahçeli, Türk milletinin geleceğe dair umutlarının yükseldiğine dikkati çekti. “Yeni dünyanın Türk yorumu, Türkiye Yüzyılı olarak formüle edilmiştir” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VE BİRLİK VURGUSU

Türk ve Kürt halkı arasındaki birliğin korunmasına yönelik tehditlere de değinen Bahçeli, “milletin iradesinin arkasında durması” gerektiğinin altını çizdi. “Yeni Yüzyıl köklü huzur ve kalıcı barışın timsali olacaktır” ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun çalışmalarına devam ettiğini belirtti. PKK’nın silah bırakma süreçlerinin sabotaj edilmesi durumunun iyi niyetle açıklanamayacağını söyledi.

SDG/YPG’NİN DURUMU

Bahçeli, SDG/YPG’yi de değerlendirdi. “PKK’nın kongresini toplayarak fesih işlemini tamamlaması” ve 11 Temmuz’da silah bırakan PKK’lıların durumu hakkında temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını dile getirdi. PKK’nın bir terör örgütü olarak tanımlandığını söyleyen Bahçeli, SDG/YPG’nin bu çağrıdan muaf olmadığını söyledi. “Bölücü terör örgütünün tüm bileşenleri, sadakat testinden geçecek” ifadesiyle bu durumun ciddiyetini belirtti.

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI

Türkiye’nin Suriye politikası konusunda net bir duruş sergileyen Bahçeli, “Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü bizim vazgeçmeyeceğimiz bir politik temeldir” dedi. Bu bağlamda, SDG/YPG’nin sürekli yeni taleplerde bulunmasının dikkate alınması gerektiğini belirtti. “İki seçenek vardır: ya huzur, barış ve istikrar hakim olacak ya da parçalanma ve iç çatışma ortamı gerçekleşecektir” uyarısında bulundu.

OPOSİSYONUN TUTUMU

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştirdi. “Özgür Özel akıl tutulması yaşıyor” ifadesini kullanan Bahçeli, Özel’in Savaş kazanmak istemesi üzerine sert eleştirilerde bulundu. “Demokrasi yolunda beraber yürümekten bahseden bir partinin başkanının düşmanın kim olduğunu bilmesi gerekmektedir” dedi. Özel’in açıklamalarının da halkın gözünde ciddiye alınamayacak bir duruma geldiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA GÜCÜ

Son olarak, Türkiye’nin savunma sanayindeki ilerlemelerin süreceğini vurgulayan Bahçeli, Özgür Özel’in bu konudaki eleştirilerine yanıt verdi. “Emperyalizmin oltasına takılan Özgür Özel çıldırsa da o füze denemeleri inşallah devam edecektir” dedi. Türkiye’nin milli savunma alanındaki kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.