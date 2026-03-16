Devlet Bahçeli’den İran Mesajı Vurgulu Kutlama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla yaptığı kutlama mesajında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile bölgedeki çatışmalara dikkat çekti. Bahçeli, mesajında birlik ve beraberlik temasını ön plana çıkardı.

İSLAM COĞRAFYASI SAVAŞ VE ÇATIŞMALARDAN ETKİLENİYOR

Bahçeli’nin mesajında “Siyonist-emperyalist menşeli savaş ve cinayet makinesinin devamlı surette Müslüman kanı dökmesi, bunun yanı sıra İslam coğrafyasını savaş ve çatışma arenasına dönüştürmesi hunhar nitelikli kahredici bir kısır döngü olduğu kadar tahammülü imkansız tek yanlı zalimlik numunesidir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Bahçeli, Ankara ile Tahran’ın ufkunu benzer yönlere baktığını, Bağdat ve Şam’ın, Kudüs ile Gazze’nin kaderinin de aynı ortak paydada birleştiğini vurguladı.

KADİR GECESİ’NİN MÜJDESİ VE YARALAYICI DURUMU

Bahçeli’nin paylaşımında, “Bir yanda onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in sonuna yaklaşırken, diğer yanda bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen Kadir Gecesi’yle müşerref olmanın buruk da olsa manevi güzelliğini yaşıyoruz” ifadesi dikkat çekti. Bahçeli, Ramazan ayının sulh ve sükunetini ihlal eden çatışmaların İslam alemini derinden yaraladığını belirtti.

İSLAM COĞRAFYASINDAKİ ZULMÜ SORGULAMAK ÖNEMLİDİR

Kadir Gecesi’nde “acı, soykırım ve savaşların neden İslam coğrafyasında yuvalandığına samimi ve dürüst bir vicdan refakatinde sorgulamak, ahlaki ve tutarlı bir özeleştiri mekanizmasını devreye almak lazımdır” diyen Bahçeli, içteki dağınıklık sürerken dış müdahale tehlikelerinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

ANADOLU’DAN İRAN’A ORTAK BİR PAYDA

Bahçeli, inanç hürriyetine ve tarihi haklara sahip çıkılmadığı takdirde varlığın ve hayati çıkarların çiğnenileceğini belirterek, “Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır” dedi. Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasının, Müslümanların yürek sızısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu zulmün mutlaka sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

KARDEŞLİK ŞUURUYLA BİRLEŞMELİYİZ

Bahçeli, Siyonist-emperyalist kumpasların karanlık dehlizlerine düşmeden “kardeşlik şuurunun ikmaliyle derlenip toparlanmayı” önerdi. Kadir Gecesi’nin kıymetini bilerek “yanlışların, açıkların ve zaafların nerelerde olduğunu teşhis etmeye yönelik tedbirler almanın tarihi bir sorumluluk olduğunu” belirtti.

Bahçeli, Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, duaların bir arada buluşmasını dileyerek, “Kadir Gecemiz mübarek olsun” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.