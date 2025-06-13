Devlet Bahçeli: İRAN’a saldırılar, İsrail’i deşifre etti

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞLERİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılara yönelik sert bir tepki gösterdi. Bahçeli, “İran’a yönelik saldırılar, İsrail’in kanlı yüzünü bir kez daha deşifre ediyor” dedi. Yazılı açıklamasında, “İran’a yapılan operasyon, bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır” ifadesini kullandı. Bahçeli, Türkiye’nin etrafının ateşle çevrildiğini belirtti ve “Milliyetçi Hareket Partisi, İsrail’in kesinkes güç kullanılarak durdurulması gerektiğini düşünüyor” dedi.

KRİZ VE KAOSUN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, “Bölgesel ve küresel istikrarsızlık dalgasının tehlike sınırlarını aşarak sertleştiği görülmektedir. Bu durum, insanlığın merhamet ve medeniyet değerlerini tehdit eder” ifadelerini kullandı. “Barış, huzur ve diyalog beklentileri sürekli boşa düşmeye devam ediyor” diye ekledi. Bahçeli, “Uluslararası hukuk devre dışı kaldı, masum toplumlar katliam markajında ve soykırım tehditi altındadır. Özellikle ülkemizin etrafı ateşle çevrildi” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARININ SONUÇLARI

Bahçeli, İsrail’in “Yükselen Aslan” isimli kombine terör saldırısının, “İsrail’in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre ettiğini” vurguladı. “İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakereler yoğun sürerken, İsrail’in bu saldırıları başka hesapların varlığını gösteriyor” diye belirtti. Ayrıca, “İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği suçlar ve devam eden saldırılar, yalnızca Türkiye ve bölge için değil, tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor” dedi.

İSRAİL’İN TEHDİTLERİNE KARŞI STRATEJİLER

Türkiye, İsrail’in terörist yönetiminin etkilerini azaltmak için askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alması gerektiği konusunda uyardı. Bahçeli, “Periyodik saldırılar her ihtimalde dünyayı tehlikeye atmaktadır” ifadesini kullandı. “Bebekleri öldüren bir barbarlığa karşı dayanmak akıl ve ahlak dışıdır” dedi. Ayrıca, İsrail Başbakanı’nın iktidar korkusunun, kontrol kaybına neden olduğunu ifade etti.

ULUSAL BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Bahçeli, “Türk milleti, Siyonizm’in ve emperyalizmin tuzaklarına karşı tek vücut halindedir” diyerek ulusal birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. İran’a yapılan saldırının, Türkiye’ye verilmiş bir mesaj olduğunu ifade eden Bahçeli, “İsrail’in durdurulması, milli güvenliğimiz ve bölge barışı adına tarihi bir sorumluluktur” diyerek diplomasi yolunun kapanmakta olduğunu belirtti. “ABD, tarihin doğru yerinde konumlanmalıdır” dedi.