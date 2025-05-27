Devlet Bahçeli: Kardeşlik Yüzyılı Geliyor!

DEVLET BAHÇELİ’NİN ŞEHİTLER ANITI ZİYARETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Kızılcahamam bölgesinde yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli’yi bu ziyareti sırasında çok sayıda partili karşıladı. Yanında kurmayları ile birlikte anıta gelen Bahçeli’ye, parti yöneticileri de eşlik etti. 27 Mayıs tarihi ise “Ülkücü Şehitler” günü olarak anılıyor. Anıtta bir araya gelen partililer, dua ederek anıta karanfil bıraktı.

HER ŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR

Bahçeli, ziyaretinin ardından gazetecilere bir açıklama yaptı. MHP lideri, “Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır. Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir.” dedi.

ŞEHİTLERİN EMANETLERİ DEĞERLİDİR

Şehitlerin gösterdiği kahramanlığın nesilden nesile aktarılacağını belirten Devlet Bahçeli, “Toprağımızda izi olmayanların, tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi hareketi suçlaması, bilinmelidir ki; şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır.” şeklinde konuştu. Bahçeli, “Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir.” ifadelerini kullandı.