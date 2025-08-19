Devlet Bahçeli’nin Tepkisi: Yalan Ve Yanıltıcı

BAHÇELİ’DEN ÖZEL’E AĞIR ELEŞTİRİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’e Aydın’daki konuşması üzerinden sert eleştiriler yöneltti. Özel’in konuşmasına ilişkin “Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir.” diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı’nın “her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır.” şeklinde sözler sarf etti. Ayrıca, CHP’li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara dikkat çekti.

SORUŞTURMALAR VE ADALET İHTİYACI

Devlet Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına ‘sistem’ denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır.” dedi. Ayrıca, bu soruşturmaların bir an evvel adalet ruhuna uygun biçimde sonuçlanmasını arzuladıklarını ifade etti. Bahçeli, uzayan soruşturmaların siyasi istismara uğramasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

SPEKÜLASYON UYARISI VE YALANLAR

Bahçeli, Özel’in konuşmasında Selahattin Yılmaz’ı “kiralık katil ve suikastçı” olarak tanımlamasını kınadı. “Özel’in Aydın’daki konuşmasında sergilenen dil, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur.” açıklamasını yaptı. Bahçeli, “Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır.” diyerek, Özel’in yaptığı suçlamaların “çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurma” olduğunu belirtti.