Devlet Bahçeli: Türkiye İçin Tarihi Fırsat

KÜRESEL ÇALKANTILARIN ETKİLERİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünya genelindeki belirsizlikler ve Türkiye’nin terörle mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 27 Şubat 2025’te DEM heyeti tarafından yapılan ve İmralı’da kaleme alınan açıklamayı “değerli ve önemli” olarak tanımlayan Bahçeli, terörsüz bir Türkiye için tarihi bir fırsatın doğduğunu ifade etti. “Küresel kaos ve Türkiye’nin fırsatı” olarak nitelendirdiği durumu vurguladı.

TÜRK MİLLETİ VE BİRLİĞİN ÖNEMİ

Bahçeli, dünya çapındaki siyasi çalkantılar, silahlı mücadeleler ve jeopolitik çekişmelerin insanlığın barışını tehdit ettiğini belirtti. “İstikrarı zedelenmiş bir dünya tablosu tüm riskleriyle karşımızda” diyerek, Türkiye için tarihi bir fırsat sunulduğunu ifade etti. Türkiye’nin bin yıllık medeniyet mirasının ve millet varlığının “yegâne güvence” olduğunu söyleyen Bahçeli, bu birikimin küresel tehditlere karşı en büyük dayanak olduğunu aktardı.

KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Bahçeli, Türk milletinin Anadolu’yu bin yıldır yurt edindiğini ve bu süre zarfında ağır bedeller ödendiğini hatırlattı. “Aziz vatan, birlik ve kardeşlikle gerçek anlamını bulmuştur” diyerek, ulusal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Küresel emperyalizmin stratejilerinin bu dayanışma ile aşıldığını savundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

MHP lideri, Türkiye’nin 1984 yılından bu yana PKK ile mücadelesinin haklı ve takdir edilesi olduğunu belirtti. “Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye’nin seher vaktine gelinmiş, milli huzurun gün doğumuna ramak kalmıştır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, 27 Şubat’ta İmralı’dan gelen açıklamayı “tarihi” olarak nitelendirirken, Kandil’den gelen destekleyici açıklamaların da sevindirici olduğunu belirtti.

PKK’NIN FESHİNE YAKLAŞILIYOR

Bahçeli, “PKK, 47 yıl sonra kurucu lideri tarafından örgütsel yapısını feshetmeye çağrılmıştır. Kandil’in bu çağrıya sahip çıkması, örgütsel tutarlılık açısından herkesin yararınadır” dedi. Terörle sonuç alınmasının “ham bir hayal” olduğunu dile getirirken, Türk-Kürt kardeşliğinin zarar görmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Bahçeli, bazı medya kuruluşlarının 27 Şubat çağrısını karalamaya çalıştıklarını eleştirerek, “Terörsüz Türkiye özlemini sulandırmaya çalışanlar, bölücülüğün değirmenine su taşıyan gayri milli zihniyetlerdir” şeklinde konuştu. PKK’nın kendini feshetmesinden endişe duyanların istismar kaynaklarının azalacağını savundu.

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

MHP lideri, terörsüz Türkiye hedefine katkı sağlayanlara Türk milleti adına teşekkür etti. “Türkiye, yeni yüzyılın rotasında muhteşem bir uyanışa geçecektir” dedi. Bu süreç, demokratikleşme ve kardeşlik açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.