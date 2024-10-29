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Devlet Erkanı Anıtkabir’i Ziyaret Etti

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CUMHURİYET BAYRAMI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 101’inci yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bayram kutlamalarını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN PROGRAMI

Erdoğan, Anıtkabir’deki bu anlamlı ziyaretin ardından geleneksel kutlamalara katılarak Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu paylaştı. Bu önemli gün, Türk milletinin demokrasiye ve cumhuriyete olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor.

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