Devrilen Motosikletle İki Polis Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Talas ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi’nde gerçekleşiyor. Yunus ekibinde yer alan M.K. yönetimindeki motosiklet, devrilip park halindeki bir otomobile çarpıyor.

Bu kaza sonucunda M.K. ile arkasında bulunan polis memuru B.K. yaralanıyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline hem sağlık hem de polis ekipleri ulaşıyor. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili gerekli incelemeler başlatılıyor.