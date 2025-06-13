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DGS Geç Başvuru 13 Haziran 2025

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DGS BAŞVURULARI GÜNDEMDE

20 Temmuz 2025’te yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili başvurular son günlerde yoğun ilgi görüyor. 2025 DGS başvurularının 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında yapıldığı biliniyor. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla tamamladı. Sonuç olarak, DGS başvuru süreci sona erdi ve dikkatler şimdi geç başvuru tarihine çevrildi.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELİRLENDİ

2025 DGS geç başvuru tarihinin ne zaman olacağı merak ediliyor. ÖSYM’nin duyurduğu 2025 DGS takvimine göre, DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 Cuma günü alınacak. Adaylar, bu tarih içerisinde geç başvurularını gerçekleştirebilecek.

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