Diego Carlos Como’ya Kiralandı. Yanıt Olaydı

FENERBAHÇE’DEN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar Como kulübüne kiralandığını duyurdu. Uzun süre forma giyemeyen Diego Carlos’un İtalya’nın Serie A ekiplerinden Como’ya kiralanması, sarı-lacivertli kulübün resmi açıklaması ile kamuoyuna yansıdı. Kulübün paylaşımında, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Carlos’un Yorumuyla Olay Oldu

Fenerbahçe’nin açıklaması sonrası taraftarlar, bu ifadeyi oyuncuya yönelik bir gönderme olarak yorumladı. Brezilyalı futbolcunun yanıtı ise sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Carlos, kulübün paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde bir yanıt verirken, mesajında gülücük emojileri de kullandı. Bu karşılıklı mesajlaşma, sosyal medya platformlarında kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.