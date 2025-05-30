Diego Maradona’nın Ölümü İçin Dava İptal

MARADONA’YA İLİŞKİN DAVA İPTAL OLDU

Arjantin futbolunun unutulmaz ismi Diego Maradona’nın ölümüyle ilgili yürütülen dava, mahkeme tarafından usulsüzlükler nedeniyle iptal edildi. Bu iptalin sebepleri arasında, davaya bakan yargıç Julieta Makintach’ın devam eden süreçte “Justicia Divina” adlı bir belgeselde yer alması bulunuyor. Bu durum, tarafsızlık ilkesinin ihlal edilmesi olarak değerlendirildi ve dava sürecinin geçersiz sayılmasına neden oldu. Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino, Makintach’ın eylemlerinin yargılamayı olumsuz etkilediğini belirtti ve davanın yeni bir mahkeme heyeti ile yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı. Çeşitli savcılar ve sanık ile mağdur yakınlarının avukatları bu kararı destekledi.

AİLEDE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Yerel basında yapılan yorumlara göre, mahkemenin iptal kararı Maradona’nın ailesi ve kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Duruşma salonunda Maradona’nın kızları Dalma ve Giannina gözyaşlarına hakim olamazken; eski partneri Veronica Ojeda, adalet mücadelesinin devam edeceğini ifade etti. Dalma Maradona, “Yalnızca bir yargıcın sorumsuz davranışı nedeniyle duruşmanın aylarca ertelenmesi kabul edilemez. Bu, açık bir adaletsizliktir. Sorun belgeselin içeriği değil, bir hakimin yargı süreci devam ederken buna katılım göstermesidir” diye tepki gösterdi.

MARADONA’NIN ÖLÜM NEDENİ VE SORUŞTURMA

Diego Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Tigre kentinde hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” olarak açıklandı. Ölümünden sonra başlatılan soruşturma çerçevesinde, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ile psikiyatristi Agustina Cosachov’un da aralarında bulunduğu yedi sağlık çalışanı “ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla yargılanıyordu.