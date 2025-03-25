Dijital Ehliyet Dönemine Geçiş Yapılıyor

YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN MÜZAKERELER SONUÇLANDI

Üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında sürücü belgelerine dair yeni kurallar üzerine müzakereler gerçekleştirildi. AB Konseyi’nden gelen açıklamada, bu müzakerelerde anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

ASYGARI GEREKLİLİKLERDE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Açıklama, sürücü belgesi direktifinin güncellenmesi ile AB ülkelerinde sürücülerin uygunluğuna yönelik asgari gerekliliklerin değişeceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, acemi sürücüler için deneme sürelerine dair kuralların da uyumlu hale getirileceği bildiriliyor.

TEK TİP MOBİL EHLİYET UYGULAMASI

Açıklamaya göre, yapılan değişikliklerle sürücü belgeleriyle ilgili kurallar daha akılcı, kapsayıcı ve dijital toplumla uyumlu hale getirilecek. 2030 yılına kadar tüm AB vatandaşları için tek tip bir mobil ehliyet uygulaması hayata geçirilecek. Bu mobil ehliyet, gelecekteki Avrupa dijital kimlik cüzdanında yer alacak ve tüm AB üyeleri tarafından tanınacak.

SÜRÜCÜ BELGESİNİN KİMLİK KARTI OLARAK KULLANIMI

Aynı açıklamada, isteyen bireylerin sürücü belgelerinin fiziksel kopyalarını edinebileceği belirtiliyor. Ayrıca, sürücü belgesinin kimlik kartı olarak da kullanılabileceği, bu durumda belgenin geçerlilik süresinin 10 yıl olacağı, sadece ehliyet olarak otomobil ve motosiklet kullanmına ilişkin geçerlilik süresinin ise 15 yıl olacağı kaydediliyor.