Dijital İkizler İçin 3 Boyutlu Model!

3 BOYUTLU ŞEHİR MODELİ PROJESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

3 Boyutlu Şehir Modeli’nin, şehirlerin dijital ikizi olarak tasarlandığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, projeyle alan, bölge, bina ve bağımsız bölümlerin sayısal modellerinin oluşturulacağını aktarıyor. Gedikli, “3 Boyutlu Şehir Modelleri projemizle tapu kayıt bilgileri ve kadastro verilerini sisteme entegre edip, şehirlerin tüm yapı envanterinin dijital ikizini altyapısıyla birlikte oluşturmuş olacağız.” diyor.

DEĞER BİLGİ MERKEZİ VE VERİLERİN KAYDI

Projenin diğer bir parçasının Değer Bilgi Merkezi olduğunu ifade eden Hakan Gedikli, burada oluşturulan her bağımsız bölümün cephesi, yönü, metrekaresi ve oda sayısı gibi bilgilerin dijital olarak kayıt altına alınacağını belirtiyor. Mevcut kriterlere göre yapılacak değerlemenin önemli olduğuna dikkat çeken Gedikli, özel sektör ve değerleme kuruluşlarıyla sokak, cadde ve mahalle düzeyinde metrekare birim fiyatı verilerinin toplanacağını, bu verilerin algoritmalarla işleneceğini ve değerlerin oluşturulacağını söylüyor.