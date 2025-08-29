Dijital Sistem Damga Yerini Alıyor

YENİ PASAPORT SİSTEMİ GELİYOR

Avrupa Birliği (AB), uzun yıllardır uygulanan pasaport damga sistemini değiştirerek yeni bir sistemi devreye alacağını bildirdi. Yeni sistemin adı Dijital Giriş-Çıkış Sistemi (EES) olacak ve bu sistem sayesinde yolcuların biyometrik verileri artık dijital ortamda kaydedilecek. EES’nin, pasaport damgalarını geçersiz kılacağı ve AB dışından gelen yolcuların giriş-çıkış bilgilerini dijital biçimde tutacağı açıklandı.

BİYOMETRİK VERİLER DİJİTAL ORTAMDA

EES ile yolcuların parmak izleri, yüz görüntüleri ve seyahat bilgileri dijital olarak toplanacak. Bu gelişme, bireylerin Schengen bölgesinde yasal kalış sürelerini aşıp aşmadığını otomatik bir şekilde izleme olanağı tanıyacak. Yetkililer, EES’nin vize ihlallerinin hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilmesini sağlayacağını ve düzensiz göçle mücadelede önemli bir rol oynayacağını belirtti. Ayrıca, toplanan biyometrik verilerin en yüksek veri koruma standartlarıyla korunacağı ve yalnızca sınır güvenliği amacıyla kullanılacağı vurgulandı.

MEVCUT VİZE UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Bununla birlikte, EES sistemi mevcut vize uygulamasına etki etmeyecek. Vizeye tabi ülkelerin vatandaşları, onaylanan başvuruları sonrasında pasaportlarına yapıştırılan Schengen vize etiketini almaya devam edecek. Ayrıca, EES sisteminin ardından hayata geçecek olan Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), vizesiz giriş yapabilen AB dışı ülkelerin vatandaşları için yeni bir zorunluluk getirecek. Bu çerçevede, yolcular seyahat öncesinde çevrimiçi bir form dolduracak ve başvuru karşılığında 20 euro ücret ödeyecek. Onaylanan izin ise 3 yıl boyunca geçerli olacak. ETIAS’ın EES ile entegre çalışması sayesinde, Avrupa ülkeleri hem vize takibini hem de sınır güvenliğini daha etkin ve kontrollü bir şekilde sağlayacak.