Dijital Türk Lirası Dönemi Başlıyor!

Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde yeni bir aşamaya geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi, ikinci faz çalışmalarına hız kazandırıyor. Bu proje, geleneksel parayı aşarak ödeme sistemlerinde yeni bir dönem açmayı hedefliyor ve finansal altyapının geleceğini şekillendirecek önemli adımlar arasında yer alıyor. Dünyada birçok ülke, dijital para birimlerine yönelik yoğun çalışmalar yaparken, Türkiye’nin bu alandaki kararlı adımları, küresel rekabet açısından büyük değer taşıyor.

yeni nesil ödeme deneyimi sunulacak

TCMB, bir açıklama yaparak bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini projeye katılmaya davet ediyor. Bu sayede özel sektörün dinamizmi, dönüşüm sürecine dahil edilerek destekleniyor. Hazırlanacak proje önerileri ile dijital para ekosistemine katılacak kuruluşlar, yalnızca finans sektörünü etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda günlük yaşamda ödeme alışkanlıklarını da köklü bir şekilde değiştirecek bir süreçte yer alacak. Dijital Türk Lirası devreye girdiğinde, hem güvenlik hem de hız bakımından yeni nesil bir ödeme deneyimi kullanıcılar için sunulacak.

katılım çağrısı yapıldı

TCMB, mevcut ödeme altyapılarını tamamlamak amacıyla Dijital Türk Lirası’nın uygulanabilirliğini test etmeye yönelik çalışmalar yapıyor. İlk fazda gerçekleştirilen pilot uygulamalarda başarılı ödeme işlemleri yapılmış ve ardından yayımlanan Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile ikinci faza geçiş sağlanmış. Bu kapsamda, Merkez Bankası, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini belirlenen kategoriler doğrultusunda proje geliştirmeye davet ediyor. Başvurular jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve makineler arası ödemeler gibi alanlarda yapılabilecek.