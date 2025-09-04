Dijital Türk Lirası Dönemi Başlıyor!

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU YENİ BİR EŞİĞE GELİYOR

Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde yeni bir aşamaya ulaşmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi, ikinci aşama süreçlerine ivme kazandırdı. Geleneksel paranın ötesine geçerek ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin başlamasını hedefleyen bu girişim, finansal altyapının geleceğini şekillendirecek girişimler arasında değerlendiriliyor. Dünyanın birçok yerinde dijital para birimleri üzerinde yoğun çalışmalar sürerken, Türkiye’nin bu konuda attığı kararlı adımlar, küresel rekabet açısından kritik bir öneme sahip.

Yeni Nesil Ödeme Deneyimi Başlatılıyor

TCMB, yaptığı açıklamada, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini projeye katılmaya davet ederek, özel sektörün dinamiklerini bu dönüşüm sürecine dahil etmeyi amaçlıyor. Bu proje önerileriyle dijital para ekosistemine entegre olacak kuruluşlar, yalnızca finans sektörünü değil, günlük yaşamda ödeme alışkanlıklarını da köklü bir şekilde değiştirecek bir sürecin parçası haline gelecek. Dijital Türk Lirası’nın devreye girmesiyle birlikte, güvenlik ve hız bakımından yeni nesil bir ödeme deneyimi kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Katılım Çağrısı ve Proje Geliştirme Süreci

TCMB, mevcut ödeme altyapılarını tamamlayıcı bir çözüm olarak Dijital Türk Lirası’nın uygulanabilirliğini test etmeyi hedefliyor. İlk aşamada gerçekleştirilen pilot uygulamalarda başarılı ödeme işlemleri gerçekleştirilmişti ve daha sonra yayımlanan Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile ikinci aşamaya geçildi. Bu kapsamda Merkez Bankası, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını, belirlenen kategoriler doğrultusunda proje geliştirmeye davet ediyor. Başvuruların; jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve makineler arası ödemeler gibi alanlarda yapılması bekleniyor.