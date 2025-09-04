Dijital Türk Lirası Dönemi Başlıyor!

YENİ BİR DÖNEME HAZIRLIK

Türkiye, dijital dönüşüm alanında önemli bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi, ikinci faz çalışmalarıyla hız kazanıyor. Geleneksel paranın ötesine geçerek, ödeme sistemlerinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefleyen bu girişim, finansal altyapının geleceğini şekillendirecek kritik adımlar arasında yer alıyor. Dünyanın farklı yerlerinde dijital para birimlerine dair yoğun çalışmalar sürerken, Türkiye’nin bu alandaki kararlı adımları, küresel rekabet açısından da büyük öneme sahip.

ÖZEL SEKTÖRÜ DİNAMİZME DAHİL ETMEK

TCMB, yaptığı açıklamada bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini projeye katılmaya davet ederek, özel sektörün dinamizmini bu dönüşüm sürecine katmayı amaçlıyor. Hazırlanacak proje önerileriyle dijital para ekosistemine dahil olacak kuruluşlar, sadece finans sektörünü değil, günlük yaşamda ödeme alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştirecek süreçlerin bir parçası olacak. Dijital Türk Lirası’nın uygulamaya girmesiyle, hem güvenlik hem de hız açısından yeni nesil bir ödeme deneyimi kullanıcılarla buluşacak.

PROJE GELİŞTİRME DAVETİ

TCMB, mevcut ödeme altyapılarını tamamlayıcı bir çözüm olarak Dijital Türk Lirası’nın uygulanabilirliğini test etmeyi planlıyor. İlk fazda gerçekleştirilen pilot uygulamalarda başarılı ödeme işlemleri gerçekleştirilmiş, ardından yayımlanan Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile ikinci faza geçilmişti. Bu çerçevede Merkez Bankası, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketleri, belirlenen kategoriler doğrultusunda proje geliştirmeye davet ediliyor. Başvurular; jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve makineler arası ödemeler gibi alanlar üzerinden yapılabilecek.