“Dijitalde Hayat Kolay” Projesi Kadınları Destekliyor!

PROJENİN YENİ DÖNEMİ

2019 yılından itibaren on binlerce kadın girişimciye destek veren proje, yeni dönemde Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları dijital pazarlama, finansal okuryazarlık, reklamcılık ve içerik üretimi gibi konularda eğitiyor. Bu sayede kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine yardım sağlamayı hedefliyor. Program kapsamında sosyal medya fotoğrafçılığı ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri de yer alıyor. Eğitime katılan girişimci kadınlar arasından seçilenler, mentörlük programına dahil olacak ve işlerini geliştirebilmek için hibe desteği alacak. Özellikle depremlerden etkilenen bölgelerdeki girişimcilere özel destek sağlanacak.

TÜRKİYE’YE DEĞER VİZYONU

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, projenin yalnızca mevcut durumu değil, geleceği şekillendiren kadın girişimcilerin güçlenmesine hizmet ettiğini ifade etti. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise “Dijitalleşme girişimciliğin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir unsur” diyerek, projenin geniş kitlelere ulaşacağına dikkat çekti.