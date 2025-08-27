Dikkatli Olun, 8 İlde Sağanak Yağış Var

GENEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz Bölgesi, parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde değişiklik gösterecek; güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacak. Rüzgârın, Türkiye genelinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR VE TEDBİRLER
MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyararak, “yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini” belirtti.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu
İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege Bölgesi az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Denizli’nin güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.
Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu
Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 34°C – az bulutlu ve açık
Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi parçalı ve az bulutlu; iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimiyle Hatay kıyılarında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu
Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu
Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
İç Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Ankara 30°C – az bulutlu ve açık
Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık
Konya 30°C – az bulutlu ve açık
BATTI KARADENİZ HAVA DURUMU
Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu
Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu
Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu; doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu
Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu
Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu
Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Doğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık
Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C – az bulutlu ve açık
Van 28°C – az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık
Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık
Mardin 35°C – az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – az bulutlu ve açık