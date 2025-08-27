Dikkatli Olun, 8 İlde Sağanak Yağış Var

GENEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz Bölgesi, parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde değişiklik gösterecek; güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacak. Rüzgârın, Türkiye genelinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR VE TEDBİRLER

MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyararak, “yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini” belirtti.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu

Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu

İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Denizli’nin güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.

Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu

Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 34°C – az bulutlu ve açık

Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi parçalı ve az bulutlu; iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimiyle Hatay kıyılarında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu

Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu

Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

İç Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Ankara 30°C – az bulutlu ve açık

Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık

Konya 30°C – az bulutlu ve açık

BATTI KARADENİZ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu

Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu

Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu; doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu

Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu

Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Doğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık

Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu

Malatya 34°C – az bulutlu ve açık

Van 28°C – az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık

Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık

Mardin 35°C – az bulutlu ve açık

Siirt 39°C – az bulutlu ve açık