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Dilan Çiçek Deniz Berlinale’de Sahne Alacak

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BİR MARKA DOSTU OLARAK DENİZ’İN YER ALDIĞI ETKİNLİKLER

Armani Beauty’nin Türkiye’deki ilk marka dostu olarak belirlenen Deniz, daha önce Venedik ve Cannes Film Festivalleri’nde davet almıştı. Şimdi ise sinema camiasının önde gelen etkinliklerinden biri olan Berlinale’de boy gösterecek.

BELİNDALE FESTİVALİ’NDEKİ KIRMIZI HALI VE DAVET

Festivalin 15 Şubat’ta gerçekleşecek olan kırmızı halı etkinliğinde görüntülenecek olan ünlü oyuncu, ardından yapılacak Armani Beauty davetinde sinema dünyasının seçkin isimleriyle bir araya gelecek.

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