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Dilan-Engin Polat İçin Adli Tıp Raporu

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Dilan Polat ve Engin Polat Çiftinin Uyuşturucu İddialarıyla İlgili Sonuçlar

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sosyal medyada paylaştıkları bir video nedeniyle “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilen testlerin sonuçları belli oldu.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürülen Dilan ve Engin Polat, yapılacak işlemler sonrası serbest bırakıldı. Test sonuçlarına göre, Dilan ve Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı belirlendi. Çiftin avukatı Sevinç Horoz, “Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır.” dedi.

ÖNEMLİ

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Dilan Ve Engin Polat Hakkında Rapor

Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu yayımlandı.
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