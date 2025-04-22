Dilan Polat’ın Araçları Satışta Değil

İHALE SÜRECİ BEKLENİYORDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat ve Engin Polat’a ait olan lüks otomobilleri açık ihale yöntemiyle satışa sunmayı planlıyordu. İhalede bulunan Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW markalı araçların toplam değeri 77 milyon lira olarak belirlenmişti. TMSF, bu araçların listesini de yayımlamıştı.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

Polat ailesinin avukatının yaptığı başvuru üzerine, mahkeme satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu durumda, Polat çiftine ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi’nin mülkiyetinde bulunan araçların ihalesi durdurulmuş oldu. Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkarmak zorunda kaldı.