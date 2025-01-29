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Dilan Polat’tan Yeni Karar Açıklaması Geldi

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YENİ GELİŞMELER YAŞANDI

Geçtiğimiz yıl “kara para aklama” suçlamasıyla açılan davadan sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında önemli bir gelişme ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntüler, özellikle tepkilere yol açtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, “hayasızca hareketler” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İkiliye uygulanan bu adli kontrol gereği, haftada üç gün kolluk birimine imza atma zorunluluğu getirilmişti.

ADLİ KONTROL KALKTI

Dilan Polat, adli kontrol şartının kaldırıldığını duyurmak için Instagram hesabından paylaşım yaptı. Psikolojik durumu hakkında endişelerini açıklayan Polat, “Adalet tecelli ediyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ ANLATTI

Dilan Polat, “Mutluluktan ağladım. Karakola her girdiğimde psikolojim bozuluyor, haftanın üç günü, dile kolay, gidip imza atıyordum. Kız kardeşimle olan videodan dolayı çok üzülüyordum. İmzalarımız kalktı. Adalet gerçekten tecelli ediyor. Daha güzel, daha mutlu hep böyle iyi haberler alabilmek umuduyla inşallah” dedi.

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