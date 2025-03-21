Dilan Polat Ve Ablası Beraat Etti

PARTİDE YAŞANAN OLAY

Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Beşiktaş’ta düzenlediği bir parti sırasında kız kardeşi Sıla Doğu’yla dudak dudağa öpüşmüştü. Bu olay sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada infial yaratan bu video üzerine 21 Ekim’de Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı. Abla kardeş gözaltına alınarak ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Yürütülen soruşturmanın ardından iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin eyleminin cinsel bir amaç taşımadıklarını iddia etmesine rağmen, herkese açık bir gece kulübünde gerçekleştirdikleri davranışın “Hayasızca hareketler” suçunu oluşturduğu ve dava açmak için gerekli delillerin bulunduğu belirtildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında “Hayasızca hareketler” suçlamasından 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BERAAT KARARI

Dilan Polat ve Sıla Doğu, yargılandıkları davada beraat etti. Basit yargılama usulüyle gerçekleştirilen yargılamada mahkemenin gerekçeli kararında şu ifade yer aldı: Sanık Dilan Polat, soruşturma sırasında yakın arkadaşlarının doğum günü için eğlence merkezine gittiklerini, olayın bir anda geliştiğini ve abla kardeş ilişkisi dışında bir anlam taşımadığını belirtti. Sıla Doğu da benzer şekilde, eğlence sırasında bir anlık refleksle böyle bir durumun meydana geldiğini, ancak kardeş olmalarından başka bir anlam taşımadığını söyledi.

Mahkeme beraat kararında, olayın gelişiminde bir eğlence merkezinde gerçekleşen davranışların cinsel bir saikle yapılmasının olağan hayata aykırı olduğunu vurguladı.