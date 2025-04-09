Dilan Ve Engin Polat Hakkında Rapor

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Dilan Polat ve Engin Polat adlı çiftin, sosyal medya üzerinden paylaştıkları bir videodan sonra “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” suçlamasıyla haklarında soruşturma açıldı. Adli Tıp Kurumu’na (ATK) yapılan testlerin sonuçları ise kamuoyuyla paylaşıldı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık kontrollerinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu’na gönderilen test raporlarında Dilan ve Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi. Çiftin avukatı Sevinç Horoz, “Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır.” açıklamasında bulundu.