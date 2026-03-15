Dilek İmamoğlu Ekrem’in Siyasete Girişi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalında, eşinin siyasete atılmasını, İBB Başkan adaylığını, seçim başarısını ve sürecin ardından yaşanan 19 Mart olaylarını dile getirdi. Dilek İmamoğlu’nun yayınlanan videosu, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı aday ofisi adlı sosyal medya hesabından da “Demokrasi ve adalet mücadelemdeki en büyük dayanaklarımdan biri de sevgili eşim Dilek. İyi ki varsın Dilek” ifadesiyle paylaşıldı.

EKREM’İN SİYASETE GİRMESİNİ İSTEMEDİM

Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun siyasete atılması ile ilgili şu şekilde konuştu: “Ekrem, Beylikdüzü’nde müteahhitlik yapan bir firmanın yöneticisi. Mevcut belediye başkanıyla bazı sorunlar yaşamıştı. Sorunlarını halletmek için birçok kişiyle iletişime geçti. O dönemde dışarıdan gelen bazı insanlar, ‘Senin siyasete girmen lazım’ diyerek Ekrem’i etkilemeye başladı. Ben asla Ekrem’in siyasete girmesini istemedim. Çünkü ülkemizde dürüst bir şekilde siyaset yapmak çok zor. Bizim aile hayatımız vardı, düzenimizi bozmasını istemedim.”

BAŞKA PARTİLERDEN TEKLİFLER GELİYORDU

“Siyasete girmesini istemediğimde Ekrem’e şunu söyledim, ‘Beylikdüzü’ne hizmet etmek istiyorsan gir. Ama siyasetin içinde olmayaasın.’ O dönemde başka partiler de Ekrem’e teklifler yapıyordu. Ekrem, o dönemde CHP dışında bir partide çalışmayı düşünmediğini belirtti. Sonunda, bir parti büyüğünden ilçe başkanlığı için teklif geldi ve Ekrem bunu kabul etti. İki yıl ilçe başkanlığı yaptı ve ardından yapılan seçimle yeniden ilçe başkanı oldu.”

CHP’NİN BAŞARI ORTAMI BEYLİKDÜZÜ’NDE OLUŞTU

“İlçe başkanlığı döneminde Beylikdüzü’nde önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Tüm mahallelere ulaşıldı, CHP’nin kazanabileceği bir ortam yaratıldı. Sonrasında, belediye başkanlığına aday olmak istedi ve ön seçim ile diğer adaylar arasında en yüksek oyla aday gösterildi. Başarılı bir seçim süreci ile belediye başkanlığını kazandı.”

İSTANBUL’A ADAY OLMASINI İSTEMEDİM

“İstanbul’a aday olmasını istemedim. İçimde büyük bir huzursuzluk vardı. Çocuklarım nedeniyle ailemi koruma içgüdüm devreye girdi. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki tanınırlığı sınırlıydı ve bunu aklımda sorguladım. Ama o, ‘Hallederiz’ dedi.”

VAATLERİNİ YERİNE GETİRDİ

“Seçim sürecinde gece gündüz çalışarak her ilçeye gitti. Ekrem’in vaatlerinin yüzde 70-80’ini yerine getirdiğini biliyorum. Projeleri arasında, kreşler, burslar, metro çalışmaları ve Anne Kart uygulamaları bulunuyor.”

19 MART’TA YAŞANAN ŞOK

“19 Mart sabahı korkunç bir gündü. Ekrem hazırlanıyor, ben ona yardım ediyorum. O sırada video çekmek aklıma geldi ama o kadar çok titredim ki canlı yayın yapamadım. Ekrem, ‘Kendimi milletime emanet ediyorum’ diyerek gitti.”

HAYATIMIZ YENİ BİR EVREYE GEÇTİ

“23 Mart’tan sonra tutuklamalar yapıldı ve hayatımız yeni bir evreye girdi. Haftada bir gün görüş iznimiz var ve sadece 10 dakika telefon hakkımız var. Bu süreç çok zor.”

ÜLKESİNE BAĞLI BİRİ İÇERİDE

“23 Mart’ta Ekrem ve arkadaşları tutuklandı. O gün çocuklarla birlikte oraya gittiğimizde, Ekrem’in sadece ülkesine hizmet etmek için içeride olduğunu anlayarak şok olduk. Bir yıl geçti, hala inanamıyorum.”

DELİL YETERSİZLİĞİ

“Bu durum bir siyasi operasyondan ibaret. Bir yıldır iftiralarla Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları delilsiz bir şekilde içeride tutuluyor. Gerçekten de bir şey bulamadılar.”

ORTAK HEDEFLERİMİZ NE?

“Adalet, demokrasi ve refah için mücadele veriyoruz. Suç teşkil etmeyen haklarımızı arıyoruz. Yoksulluk, eğitim, üretim gibi konuların üstünde duruyoruz. Bu isteklerimizi neden karşılamıyorlar?”

DÜŞMANLAŞTIRMA NEDEN?

“86 milyon insanın mutluluğu önemliyken bu kadar düşmanlaştırma neden? Ülkede huzur için çalışıyorken neden kutuplaşma yaratılıyor? Bizim sorunumuz, toplumsal bir dönüşüm için mücadele etmek.”