Dilek İmamoğlu’ndan Videolu Mesaj Açıklaması

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yapılan 2 ayrı soruşturma sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da içinde yer aldığı 84 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu’nun evinde çok sayıda polis ile arama gerçekleştirildiği esnada, defterine el yazısıyla bir not düştüğü öğrenildi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımla “Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” ifadelerine yer verdi.

DİLEK İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu’nun gözaltıyla ilgili olarak eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya üzerinde bir videolu mesaj paylaştı. Açıklamasında, “Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler, iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildikleri için rakibi hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar” şeklinde sözler kullandı.

EV BASKINI VE GÖZALTI İŞLEMLERİ

18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, usulsüz bir şekilde diploma iptal etme yetkisi bulunmayan bir üniversite yönetim kurulu tarafından iptal edildiği belirtildi. Ertesi gün, sabah sahurdan hemen sonra, evlerine kolluk kuvvetleri tarafından baskın yapıldığı aktarıldı. Dilek İmamoğlu, “16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı” dedi.

KIZI BEREN’İN DUYGULARI

Dilek İmamoğlu, 13 yaşındaki kızı Beren’in gözaltı işlemlerini gördükten sonra okula gittiğini ifade etti. “Daveti olursa kendi ayaklarıyla ifadeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarına ve kamu çalışanlarına yönelik bu tür şafak baskınları tamamen korkutma, sindirme ve itibarsızlaştırma amacını güdüyor” açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMALARIN NEDENİ

İmamoğlu üzerindeki soruşturmaların gerçek sebebinin açık bir şekilde bilindiğini savunarak, “Gerçek nedeni Ekrem İmamoğlu’nun millet sevgisini kazanmasıdır. Tüm dünyada bu durum fark ediliyor” dedi. Ayrıca, İmamoğlu’nun rakiplerini sandıkta dört kez alt ettiğini belirtti ve bir sonraki seçimde kaybetmek istemeyenlerin demokrasiye karşı bu tür adımlar attığını savundu.

ADALET VE GÜVEN

Dilek İmamoğlu, adaletin eksik olduğu bir ortamda hiç kimsenin güvende olamayacağını dile getirdi. “Millet bu müdahalelerin kendi menfaatlerine karşı yapıldığını görüyor. Bu kadar büyük haksızlık karşısında hiç kimse susmamalı” ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU EMANETTİR

Son olarak, milletin kendi iradesine yapılan bu müdahalelere karşı en iyi cevabı vereceğine olan inancını ifade etti. “Ekrem İmamoğlu millete emanettir” diyerek sözlerini sonlandırdı.