Dilmen’den Galatasaray’ın Yeni Transferlerine Övgü

RIDVAN DILMEN’İN GALATASARAY TRANSFERLERİNE YORUMU

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılıların yeni transferlerini değerlendirdi. Dilmen, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu ve Galatasaray’ın transfer politikasını gündeme taşıdı.

FRANKOWSKİ’YE ÖVGÜLER

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yeni transferlerinden Frankowski hakkında övgüde bulundu. “Okan Buruk, Frankowski’yi ilk kez oynattı ve benden fazlasıyla sınıfı geçti” diyen Dilmen, oyuncunun performansını takdir etti. Bu açıklamalar, Galatasaray taraftarları arasında heyecan yarattı.

LEMINA VE CUESTA’YA DİKKAT

Dilmen, Lemina’nın maçın akışını değiştiren önemli bir etki yarattığını söyledi. Ayrıca, Carlos Cuesta’nın Galatasaray’a katkıda bulunacağını düşündüğünü belirtti. “Galatasaray Morata’yı almasaydı muhtemelen büyük ücretlerle stoper alacaklardı” ifadesini kullanan Dilmen, Cuesta’nın hızlı ve hamleli bir oyuncu olduğunu vurguladı. Eren Elmalı’nın da kadroya fayda sağlayacağına inandığını ekledi.

SALLAI’DAN YETENEK DOLU YORUM

Rıdvan Dilmen, Sallai’nin kalitesine dikkat çekerek, “Sallai’nin bir tık daha kalitelisini bulmuşlar. O da çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Sadece bek olarak görmemek lazım” dedi. Bu yorumlar, Galatasaray fanlarının transferlerden ne beklentileri olduğunu düşündürdü ve takımın yeni sezon stratejisini merak ettirdi.