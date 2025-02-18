Dilmen: Osimhen Takımda Kalmaz İddiası

GALATASARAY’IN SON DAKİKA GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Rizespor ile yaptığı karşılaşmayı son anlarda bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı. Derbi öncesi durumu değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın devre arası transfer sürecini ve maçtaki performansını eleştirdi. Dilmen, “Galatasaray devre arası transfer sürecini gong sesini bekleyen bir boksör gibi bekledi. Bugünün devre arasını da öyle bekledi. Üfleye üfleye yoğurdu yer bu kez doğal olarak Kaan Ayhan’dan sonra Cuesta’yı çıkardı” şeklinde konuştu.

OKAN BURUK’UN STRATEJİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Dilmen, Okan Buruk’un taktiksel yaklaşımını ve takımın genel performansını ise şu ifadelerle açıkladı: “Okan Buruk’un hesabı Rams Park’a ben rakibimden 6 puan önde gireyim. Frankowski benden fazlasıyla geçti sınıfı. İşler o kadar berbat gitti ki, ikinci yarı bir ayar çeksem dediler hemen. En önemlisi devrede arkayı 4’lüyoruz dedi. Cuesta’yı kötü oynadığı için değil, kart riski, kontratak riskinden dolayı çıkardı. Eren Elmalı’yla çok sağlıklı bir transfer yaptılar.”

OSIMHEN’İN GELECEĞİ

Rıdvan Dilmen, Osimhen’in performansını ve potansiyel transfer olasılıklarını da değerlendirdi. “75-80 milyon değil 150 de veren çıkar bak Osimhen’e. Osimhen mümkün değil Galatasaray’da kalmaz. Oyuncu olarak Türkiye’de oynamasını isterim ama dünyada bu tip forvet sayısı azaldı. Galatasaray’da iyi oynayan iki oyuncu söyleyin. Var mı? Yok. Her yere koşan bir adam var sahada” ifadelerini kullandı.