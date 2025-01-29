Diş Kayalıkları Kar Manzarasıyla Büyülüyor

DİŞ KAYALIKLARI’NIN YERİ VE GÜZELLİĞİ

İmranlı ilçesine 16 kilometre mesafede bulunan Boğazören köyü yakınındaki ‘Diş Kayalıkları’, dikkat çekici bir doğal oluşum olarak öne çıkıyor. DHA tarafından ilk kez gündeme getirilen bu kayalıklar, birçok inceleme ve turizm amaçlı araştırmanın konusu oldu. Her mevsim ayrı bir güzellikle dolan kayalıklar, yer yer 50-60 metreye kadar yükseliyor ve bölgeyi ikiye ayıran doğal bir duvar gibi bir görüntü sergiliyor. Özellikle, kayalıkların görünümü, Çin’in kuzeybatısındaki Çin Seddi’ne benzerlik gösteriyor ve yaklaşık 35 kilometre boyunca kıvrımlar halinde uzanıyor.

DOĞAL MİRASI KORUMA VE TURİZM ÇALIŞMALARI

Bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda, Türkiye’nin en büyük kret olarak kabul edilen ve dünya genelinde de sayılı doğal oluşumlar arasında gösterilen kayalıkların, turizm açısından değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bilim insanları, bu benzersiz doğal miras alanının zamanla yaşadığı aşınmalara karşı direnç kazanan kayaçlar tarafından oluştuğunu belirtiyor. Kayalıkların kenarlarında ana kayadan ufalanan malzemelerin birikimiyle oluşan kolüvyal örtüler yer alıyor. Yaz aylarında doğa gezilerinin düzenlendiği bu alan, kışın karla örtüldüğünde de farklı bir hoşluk sunuyor. Son olarak, karla kaplanmış kayalıkların benzersiz manzarası, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.