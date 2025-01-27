Disiplin Süreci Tamamlanıyor: Karar Bekleniyor

SAVUNMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde yaşanan kılıçlı yemin olayına bağlı olarak haklarında disiplin soruşturması açılan 5 teğmen ve 8 askeri personel için yüksek disiplin süreci, 16 Ocak tarihinde sona erdi. Gerekçeli kararın açıklanacağı tarih perşembe günü olarak belirlendi.

BEKLENEN KARAR AÇIKLANACAK

Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın onayına sunulacak olan kararın bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Teğmenler ve bunların komutanları, haklarında ihraç kararı alınması durumunda dosyalarını idari yargıya taşıyabilecek.

KOMUTANLARDAN SAVUNMA GELDİ

5 teğmenin durumu hakkında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunmalarını gerçekleştirdi.