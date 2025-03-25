Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’de Rubio İle Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Washington’daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

STRATEJİK ADIMLAR VE GÖRÜŞMELER

Toplantı öncesinde kameraların önünde el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra, görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti. Diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde yapılacak ilk ziyarette, Türkiye-ABD ilişkilerinde atılacak stratejik adımlar ve ilerleyen dönemde gerçekleşecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları ele alınacak. Bunun yanı sıra Ukrayna ve Filistin’deki durum ile Suriye’deki gelişmeler gibi iki ülkeleri ilgilendiren bölgesel konular ve işbirliği imkanları değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİ

Bakan Fidan’ın, Türkiye’yi ilgilendiren bölgesel meseleler hakkında görüşlerini ve beklentilerini aktarması bekleniyor. Bu çerçevede Türkiye’nin Suriye’nin istikrarı ve bütünlüğüne olan desteğini vurgulaması önem taşıyor. Görüşme sırasında Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği kaydedilecek. Ayrıca, DEAŞ’la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılmasının gerekliliği ifade edilecek. Görüşmede, “SDG” çatısındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği de vurgulanacak.