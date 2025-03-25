Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’de Rubio İle Buluştu

disisleri-bakani-fidan-abd-de-rubio-ile-bulustu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Washington’daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

STRATEJİK ADIMLAR VE GÖRÜŞMELER

Toplantı öncesinde kameraların önünde el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra, görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti. Diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde yapılacak ilk ziyarette, Türkiye-ABD ilişkilerinde atılacak stratejik adımlar ve ilerleyen dönemde gerçekleşecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları ele alınacak. Bunun yanı sıra Ukrayna ve Filistin’deki durum ile Suriye’deki gelişmeler gibi iki ülkeleri ilgilendiren bölgesel konular ve işbirliği imkanları değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİ

Bakan Fidan’ın, Türkiye’yi ilgilendiren bölgesel meseleler hakkında görüşlerini ve beklentilerini aktarması bekleniyor. Bu çerçevede Türkiye’nin Suriye’nin istikrarı ve bütünlüğüne olan desteğini vurgulaması önem taşıyor. Görüşme sırasında Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği kaydedilecek. Ayrıca, DEAŞ’la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılmasının gerekliliği ifade edilecek. Görüşmede, “SDG” çatısındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği de vurgulanacak.

ÖNEMLİ

Dünya

66 Yaşındaki Kadın Onuncu Çocuğunu Doğurdu

Berlin Duvarı Müzesi'nin başkanı olan 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, 10. çocuğunu dünyaya getirdi. Bu durum, ailesinin büyüklüğüyle dikkat çekiyor.
Flaş

Beyaz Saray’dan Müzakereler Hakkında Açıklama

Beyaz Saray, Riyad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'de ateşkes sağlandığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.