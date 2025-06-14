Dışişleri Bakanı Fidan’dan İRAN-İSRAİL görüşmesi

TELEFON DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜLDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon diplomasisi yapıyor. Bu görüşmelerde, Fidan’ın iki mevkidaşıyla gerçekleştirdiği diyaloglar önemli bölgesel konuları gündeme getiriyor.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan’ın yaptığı telefon görüşmelerinde, özellikle İsrail’in İran’a yönelik saldırısı gibi hususlar üzerinde duruldu. Aynı zamanda bölgedeki diğer gelişmeler de kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor.