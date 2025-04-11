Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “BM Gazze’de Sessiz Kaldı” dedi

DIŞ POLİTİKA ÜZERİNE KÜRESEL DÖNÜŞÜM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, güncel diplomasi gelişmelerine dikkat çekti. Fidan, “Yaşanan dönüşüm süreçlerini mercek altına alacağız. Diplomasinin doğasının kökten değiştiği bir dönemdeyiz.” şeklinde ifade etti. Siber saldırılar, dezenformasyon ve ticaret savaşlarının artık diplomatik zekanın önemli bir konusu haline geldiğini belirten Bakan, tarihsel bir dönüşüm sürecinin yaşandığını sözlerine ekledi. “Geleneksel tehdit algılarına her gün yenisi ekleniyor.” dedi. Silahlanma yarışının yeniden başladığını vurgulayan Fidan, “En büyük tehdit ise başına buyrukluğun oluşturduğu karanlık bir gelecektir.” ifadelerini kullandı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ VE GAZZE TEPKİSİ

Fidan, “Meselemiz çok kutupluluğun yönetilebilmesidir.” diyerek Birleşmiş Milletler’in Gazze’deki tutumunu eleştirdi. “BM Güvenlik Konseyi, gücün tarafını tutmaya başlamıştır. Gazze’deki katliamda sessiz ve etkisiz kalmıştır. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır.” dedi. Türkiye’nin diplomatik duruşunu güçlendirdiğini belirten Bakan, “Komşularımızı bir tehdit unsuru değil, işbirliği ortakları olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.

DİPLOMASİ FORUMU VE Y ENİ HEDEFLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olağanüstü dönemlerde bu foruma ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Fidan, forumun farklı bakış açılarını bir araya getirdiğini dile getirerek, “Forumumuzun bu yılki teması, ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek.” dedi. Üç gün boyunca dünyanın karşı karşıya olduğu adalet ve yönetim krizlerine çözüm arayacaklarını ifade eden Fidan, “Değişim hedeflerinin daha iyi anlaşılmasını hedefleyeceğiz.” diyerek yeni ortak arayışlarına değindi. “Yaşadığımız çağ sadece teknolojik değişimlerin değil, diplomasinin de kökten değiştiği bir döneme gelmiştir.” şeklinde konuşmasını tamamladı.

SİLAHLANMA YARIŞI VE ULUSLAR ARASI KRİZLER

Bakan Fidan, bilgiye ulaşmanın öneminin arttığını ve bu durumun hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdiğini kaydetti. Siber saldırılar, enerji güvenliği ve ticaret savaşlarının, küresel güvenlik kadar diplomatik zekanın konusu haline geldiğini vurguladı. “Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır.” ifadesiyle uluslararası sistemdeki potansiyel tehditlere dikkat çekti. Artık akılcılığı ve adalete dayalı politikaların gerekliliğinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin etkisiz hale geldiğini belirtti. “Bugün mızrağın çuvala sığmadığı görülmektedir.” diyerek, mevcut BM düzeninin artık çözüm üretemediğini ifade etti. Gazze konusunda sessiz kalan BMGK’nın etkisizliği üzerine eleştirilerde bulunan Fidan, Türkiye’nin çözümün merkezindeki ülke olduğunu ve Gazze için sesini yükselten bir aktör olarak Ukrayna’nın barış çağrısına destek verdiklerini duyurdu.