Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’a Gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı”na katılmak üzere Riyad’a geldi. Orta Doğu’daki güncel olayların ele alınacağı bu zirvenin Türkiye saatiyle 22.30 civarında başlaması bekleniyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıya Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılım göstermesi öngörülüyor. Ayrıca, Fidan’ın toplantının öncesinde ve sonrasında ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

DAVETLİLER BELİRLENDİ

Zirve öncesinde Hakan Fidan, Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında bölgedeki çatışmalar ve “savaşın gidişatı” hakkında çarpıcı değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı. Fidan ayrıca Riyad’da bulunan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de temaslarda bulundu.