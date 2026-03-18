Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’a Gitti

disisleri-bakani-hakan-fidan-riyad-a-gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı”na katılmak üzere Riyad’a geldi. Orta Doğu’daki güncel olayların ele alınacağı bu zirvenin Türkiye saatiyle 22.30 civarında başlaması bekleniyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıya Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılım göstermesi öngörülüyor. Ayrıca, Fidan’ın toplantının öncesinde ve sonrasında ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

DAVETLİLER BELİRLENDİ

Zirve öncesinde Hakan Fidan, Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında bölgedeki çatışmalar ve “savaşın gidişatı” hakkında çarpıcı değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı. Fidan ayrıca Riyad’da bulunan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de temaslarda bulundu.

Kayseri’de Firari Hükümlü FETÖ Üyesi Yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis operasyonuyla saklandığı yerden yakalandı.
İspanya Irak’taki Askeri Personelini Tahliye Ediyor

İspanya, Irak'taki askerlerini tahliye etmek üzere gerekli önlemleri almaya başladığını duyurdu.
Hsk Yeni Adli Yargı Kararnamesini Yayınladı

Yargı Kararnamesi ile 12 yargı mensubunun görev yerlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi. Bu karar Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun güncel uygulamaları kapsamında alındı.
İran’ın Ben Gurion Havalimanı’na Saldırısı Hasara Neden Oldu

İran'ın saldırıları, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda üç özel uçağın hasar görmesine neden oldu.
Trabzonspor, Eyüpspor’u 1-0 Mağlup Etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'u yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü.

