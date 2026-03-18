Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da Zirveye Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı” için Riyad’a ziyaret gerçekleştirdi. Orta Doğu’daki güncel gelişmelerin ele alınacağı zirvenin, Türkiye saatiyle 22.30 civarında başlaması öngörülüyor.

DİPLOMATİK KATILIM

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, toplantıya; Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılım göstermesi bekleniyor. Toplantı sırasında Hakan Fidan’ın hem öncesinde hem de sonrasında ikili temaslar yapması ve daha dar kapsamda görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Zirve öncesinde Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmenin, bölgedeki çatışmaların durumu ve “savaşın gidişatı” üzerine olduğu bildirildi. Fidan, Riyad’da ayrıca Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.