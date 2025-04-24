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Dışişleri Bakanlığı’ndan 1915 Tepkisi

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DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SERT TEPKİ

1915 olaylarına dair yapılan açıklamalara Dışişleri Bakanlığı’ndan ciddi bir yanıt geldi. Bakanlık, tarihi gerçekler ile uluslararası hukuka aykırı olan açıklamaların tamamen reddedildiğini ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine dikkat çekildiğini bildirdi.

TARİHİ GERÇEKLERİN REDDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, uluslararası alanda ve bölgesinde daima barış, diyalog ve ortak refahın geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu bağlamda, 1915 olaylarının adil ve bilimsel bir şekilde incelenmesi adına arşivlerini açmayı ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir. Ayrıca, “Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz” denildi.

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