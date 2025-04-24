Dışişleri Bakanlığı’ndan 1915 Tepkisi geldi

Dışişleri Bakanlığı’ndan Gelen Sert Tepki

1915 olaylarına dair yapılan açıklamalara Dışişleri Bakanlığı’ndan sert bir yanıt geldi. Bakanlık, tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirilen sözlerin tamamen reddedildiğine vurgu yaptı. Bunun yanı sıra, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin önemi de dile getirildi.

Tarihi Gerçekler ve İstismara Karşı Durma

Bakanlık, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz” ifadesini kullandı. Açıklamada, geçmişte yaşanan acıların siyasi amaçlarla istismar edilmesine karşılık, bu tür girişimlerin geçersiz olduğuna dikkat çekildi.

Normalleşme Sürecinin Desteklenmesi Gerekiyor

Türkiye, bölgesinde ve dünya genelinde barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahı geliştirmeyi savunuyor. Bu anlayış kapsamında, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir biçimde incelenmesi için arşivlerini açtığını ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiğini belirtti. Ayrıca radikal grupların tarih üzerinden husumet çıkarmaya yönelik çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin desteklenmesi gerektiğini yineledi.