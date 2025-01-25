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Dışişleri Bakanlığı’ndan PKK’ya Tepki Açıklaması

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DÜŞMAN TERÖRÜN SON SONUCU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, önceki gün Dohuk’ta PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen bir saldırı sonucunda iki Irak askerinin hayatını kaybetmesini duyurarak başsağlığı mesajı paylaştı. Keçeli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı iki sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

BAŞSAĞLIĞI VE ŞEHİTLERE RAHMET

Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diliyoruz.” dedi. Keçeli, PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı oluşturduğu tehdidin yanı sıra Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği gerçeğini de vurguladı. Sözcü, “Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

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