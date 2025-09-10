Gündem

Dışişleri Bakanlığı Uyardı: Nepal’e Gitmeyin!

disisleri-bakanligi-uyardi-nepal-e-gitmeyin

DÜZENLENMİŞ SEYAHAT DUYURUSU

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki mevcut duruma ilişkin dikkat çeken bir seyahat uyarısı yayımladı. Resmi duyuruda, ülkedeki artan siyasi istikrarsızlık, muhtemel protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşların seyahat planları konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Bakanlık, “Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir” şeklinde bir açıklama yaptı.

GÜVENLİK DURUMU HASSASİYET GEREKTİRİYOR

Dışişleri Bakanlığı, ülke genelinde yaşanan güncel gelişmelerin ardından güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, zorunluluk olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi gerektiği tavsiye edildi. Ayrıca, hâlihazırda Nepal’de bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları, yerel makamların yönlendirmelerine dikkat etmeleri ve gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Duyuruların, Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenmesi gerektiği de ifade edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Beykoz Belediyesi’nde İstifa Olayları Şiddetli!

Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den ayrılmasının ardından, iki belediye meclis üyesi de aynı partiye veda ettiklerini duyurdu.
Gündem

Bodrum’da Planlı Su Kesintileri Başlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine su sağlayan Mumcular Barajı'ndan su akışı durdurulacak ve bu nedenle planlı su kesintileri uygulanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.