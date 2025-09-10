Dışişleri Bakanlığı Uyardı: Nepal’e Gitmeyin!

DÜZENLENMİŞ SEYAHAT DUYURUSU

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki mevcut duruma ilişkin dikkat çeken bir seyahat uyarısı yayımladı. Resmi duyuruda, ülkedeki artan siyasi istikrarsızlık, muhtemel protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşların seyahat planları konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Bakanlık, “Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir” şeklinde bir açıklama yaptı.

GÜVENLİK DURUMU HASSASİYET GEREKTİRİYOR

