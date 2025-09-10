Dışişleri Bakanlığı Uyardı: Nepal’e Gitmeyin!

NEPAL’DEKİ GÜVENLİK DURUMUNA DİKKAT ÇEKEN DUYURU

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki güncel durum nedeniyle önemli bir seyahat duyurusu yayımladı. Yapılan resmi açıklamada, Nepal’de artan siyasi istikrarsızlık, muhtemel protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşların seyahat planlarını dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri gerektiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, “Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir” ifadesini kullandı.

TEDBİR ALMA VE YEREL MAKAMLARLA İLETİŞİM

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan son gelişmeler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi” gerektiği vurgulandı. Ayrıca, hâlihazırda Nepal’de bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları gerektiği, yerel makamların talimatlarına dikkatle uymaları gerektiği ve durumu yakından takip etmeleri gerektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, Nepal’e akredite olan Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruları takip etmenin önemi de kaydedildi.