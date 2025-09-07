Dışişleri’nden Eygi İçin Anma Mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Anma Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024’te işgal altında bulunan Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde andı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur’un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Ömer Çelik’in Anma Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının birinci yılı dolayısıyla andı. Çelik, sosyal medyadaki paylaşımında, “İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi’yi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin Ölümü

Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından vuruldu. Filistinlilere destek vermek için gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı ve bir hastaneye kaldırıldı. 6 Eylül 2024’te hayatını kaybeden Eygi’nin cenazesi, 14 Eylül’de Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivisti olarak biliniyor.