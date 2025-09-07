Dışişleri’nden Eygi’ye Anma Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024’te işgal altında bulunan Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde andı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur’un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir.” denildi.

ÖMER ÇELİK’TEN ANMA MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının birinci yılında andı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi’yi rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AYŞENUR EZGİ EYGİ’NİN TRAJEDİK HİKAYESİ

İsrail askerleri, Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, gösteriye katılan ve ABD vatandaşı da olan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Eygi, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırıldı ancak 6 Eylül 2024’te hayatını kaybetti. Eygi’nin cenazesi, 14 Eylül’de Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.