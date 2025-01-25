Dışişleri’nden PKK’nın Saldırısına Açıklama

HÜKÜMETTEN KINAMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesiyle ilgili X sosyal medya platformunda bir paylaşımda bulundu. Keçeli, Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk’ta gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

ŞEHİTLERE RAHMET DUALARI

Sözcü Keçeli, Irak halkına başsağlığı dilerken, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere de acil şifalar diledi. Keçeli, “PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.