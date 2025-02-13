Disney+ Türkiye Reklamlı Üyeliği Başlattı

DISNEY+ TÜRKİYE YENİ REKLAM ÖZELLİĞİNE GEÇTİ

Disney+ Türkiye, yeni reklam özelliklerini hayata geçirdi. Artık mevcut Disney+ üyelikleri “Disney+ Reklamlı” olarak yeniden adlandırılıyor ve aylık ücretleri 164,90 TL olarak belirleniyor. Diğer yandan, reklamsız izleme isteyenler için “Disney+ Reklamsız” seçeneği ise aylık 349,90 TL karşılığında sunuluyor. Mevcut üyelere reklamlar, bir sonraki yenileme tarihinden itibaren eklenecek. Üyeler, bu tarihe kadar üyeliklerinde herhangi bir değişiklik yaşamayacak. Aynı zamanda, fatura dönemlerinin sonunda istedikleri an Disney+ Reklamsız üyeliğine geçerek reklamsız bir izleme deneyimini tercih edebiliyor.

İÇERİK KÜTÜPHANESİ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Bu yeni özellik ile birlikte, platforma özel orijinal yapımlar, gişe başarıları yakalayan filmler ve eleştirmenler tarafından beğenilen dizilerle dolu içerik kütüphanesi sürekli genişliyor. Böylece hem üyelere hem de reklamverenlere yeni fırsatlar sağlanıyor. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu, “Uzun yıllardır medya kanallarımız ve markalarımız aracılığıyla Türkiye’de birinci sınıf reklam çözümleri sunuyor ve müşteri öncelikli bir deneyime odaklanıyoruz. Bu bağlılık, markaların yüksek oranda erişim, etki ve verimlilik elde etmelerini sağladı. Bugün, Disney+ reklam özelliğini sunmaya hazırız ve reklamverenlere izleyicilerle etkin bir bağ kurmaları için benzersiz bir fırsat sunuyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

DAHA FAZLA İÇERİK VE YERLİ YAPIMLAR

Disney+, çok sayıda stüdyodan binlerce saatlik içerik sunmaya devam ediyor. Üyeler, ödüllü dramalar, komediler ve klasik animasyonlar gibi çeşitli içeriklere erişebiliyor. FX’ten “The Bear” ve Disney-Pixar’dan “Ters Yüz 2” gibi izlenme rekorları kıran yapımların yanı sıra Lucasfilm’den “Skeleton Crew” gibi orijinal diziler de mevcut. Türkiye’deki Disney+ bu yıl ayrıca, yenilikçi hikaye anlatımları ve tanınmış Türk yeteneklerini barındıran yerli yapımlar da sunacak. Yeni lokal orijinallerden ilki olan “Umami” yayına girdi ve “Başka Bir Sen”, “Kalender Pide” ve “Aşkı Hatırla” gibi diğer yerli orijinal yapımlar da yakında izleyicilerle buluşacak.

EBEVEYN KONTROLÜ ÖZELLİKLERİ

Disney+’ın ebeveyn kontrolü özellikleri sayesinde aile üyeleri için uygun bir izleme deneyimi sağlanıyor. Kullanıcılar, çocuklar için yetişkin içeriklere erişim sınırı koyabiliyor. Ayrıca mevcut Junior Modu ile birlikte PIN korumalı profiller de oluşturabiliyor. Bu sayede, aileler için güvenli bir izleme ortamı sunulması hedefleniyor.