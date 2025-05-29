Divriği Ulu Cami’de Gölge Şahidi!

DİVRİĞİ ULU CAMİ VE DARÜŞŞİFASI’NIN TARİHİ RESTORASYONU

Türkiye’de UNESCO tarafından koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl ibadet ve ziyaretlere açıldı. Bu yıl da sıklıkla ziyaretçi akınına uğrayan eserde, Mayıs ve Eylül ayları arasında gözlemlenen Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi tekrar belirmeye başladı. İkindi namazından 45 dakika önce kapıda oluşan bu siluet, Kuran okurken namaz zamanı geldiğinde ellerini bağlayarak kıyama duruyor.

MAĞRUR TURİSTLER DİVRİĞİ’DE GÖLGE HAZİNESİNİ İZLİYOR

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Sivas’a gelen turistler, bu gölgeyi yüzlerce yıldır belli zamanlarda şahit olunan bir olay olarak izleme şansı buluyor. Kapıda meydana gelen bu gölgeyi hayretle takip eden ziyaretçiler, fotoğraf çektirerek caminin mihmandarından hem gölge hakkında hem de caminin yüzeyindeki motiflerle ilgili bilgiler aldı.

GÖLGELERİN DOĞAL OLMADIĞI GÖRÜŞÜ

Kapıda oluşan insan siluetlerini hayretler içerisinde izleyen ziyaretçiler, “Burada olup bu ana şahitlik ettiğimiz için mutluyuz. Bu hesaplanarak yapılmış bir iştir. Aksi halde bunun kendiliğinden oluşması mümkün değil.” şeklinde ifadelerde bulundu.